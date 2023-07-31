Удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до шести, раненых – до 75

Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до шести, пострадали 75 человек.

Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Теряем наших… Уже 6 погибших в Кривом Роге! Пострадавших на этот час – 75, среди которых шестеро детей. Из 22 госпитализированных – двое тяжелых. Завтра город в трауре…" - отметил Лысак.

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Вследствие попадания российской ракеты в жилой девятиэтажный дом разрушены 32 квартиры, еще 37 — повреждены, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также частично разрушено здание учебного заведения.

Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и ее десятилетняя дочь.