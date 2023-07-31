Новости • Война

Удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до шести, раненых – до 75

6 12943
Удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до шести, раненых – до 75
Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до шести, пострадали 75 человек.

Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Теряем наших… Уже 6 погибших в Кривом Роге! Пострадавших на этот час – 75, среди которых шестеро детей. Из 22 госпитализированных – двое тяжелых. Завтра город в трауре…" - отметил Лысак.

Смотрите также: Мама и ее десятилетняя дочь погибли вследствие российского удара по Кривому Рогу. ФОТО

Вследствие попадания российской ракеты в жилой девятиэтажный дом разрушены 32 квартиры, еще 37 — повреждены, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также частично разрушено здание учебного заведения.

Удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до шести, раненых – до 75 01

Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и ее десятилетняя дочь.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Григорій Максимець 133b6c5f
    Обстріли України будуть тривати доки не почнуться адекватні дзеркальні, потужні та щоденні ракетні удари по містах оркостану!
  • Серг Серг
    Их вины нет в выборе мудрого народа в 2019 году…надо быть честным.ЗЕ обещал закончить войну а не цивилизованные страны.О
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ракети вже давно розроблені. Ось тільки одне криворагульське тіло заморозило ракетну програму бо був асфальт важливіший. А зараз немає грошей , бо в ''декого'' душе швидко збільшуються офшорні рахунки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости