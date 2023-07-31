В Молдове одобрили соглашение о строительстве моста в Украину через Днестр

Молдавский парламент в понедельник ратифицировал межправительственное соглашение Украины и Молдовы о строительстве моста через Днестр, соединяющий две страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Согласно проекту, правительство Украины профинансирует техническое проектирование моста, включая строительство, и строительство необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы – на своей.

По информации Государственной администрации дорог Молдовы, протяженность будущего моста составит 641 метр. На нем будут две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны.

Длина опор в некоторых частях моста составит 40 метров, а пропускная способность составит пять тысяч автомобилей за сутки.

Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

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