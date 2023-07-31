Посол Эстонии Кууск завершил работу в Украине

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск официально завершил работу на этом посту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальной странице посольства.

"Каймо Кууск завершает дипломатическую миссию в Украине. Его вклад в укрепление отношений - весом и высоко оценен. Для команды Посольства было большой честью и удовольствием работать под его руководством эти 4 года", - говорится в сообщении.

Сам Кууск отметил, что четыре года работы в Украине были для него очень особенными и он восхищается "несгибаемой Украиной и украинцами".

"Благодарю и до встречи, уважаемые Украинцы!.. Скоро увидимся снова, если не раньше - на праздновании победы в украинском Крыму", - написал он.

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