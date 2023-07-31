Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 31.07.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 523-и сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

В течение суток враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения российскими террористами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности это Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариково, Могрица, Степок, Рясное Сумской области; Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы свыше 10 населенных пунктов, в частности это Одрадное, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе это Роздоловка, Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает производить обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области; Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львово, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории временно оккупированных населенных пунктов. В частности, в помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и 4 района сосредоточения личного состава врага", - говорится в информации Генштаба.