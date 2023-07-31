Россия продолжает злоупотреблять своей позицией в Совбезе, чтобы врать, отвлекать и вводить в заблуждение, - США

Делегация США при ООН обвинила Россию в злоупотреблении ею своим постоянным членством в Совбезе.

С соответствующим заявлением выступила в понедельник на заседании СБ ООН представитель делегации США при Организации Трина Саха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает злоупотреблять своей позицией в Совбезе, чтобы врать, отвлекать и вводить в заблуждение", - подчеркнула представитель США.

Она подчеркнула, что тема, заявленная российской делегацией на созванном ею заседании СБ ООН в понедельник, является "насмешкой" над деятельностью Офиса ООН по противодействию терроризму, представившего свой доклад по ситуации в Украине.

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"Если послушать сделанные сегодня заявления России, можно и сбиться с толку, кто является агрессором, а кто - жертвой", - отметила американский дипломат.

В то же время она подчеркнула: с начала жестокого полномасштабного вторжения РФ в Украину более 140 стран ООН однозначно осудили Россию за ее агрессию и выступили с требованием к РФ вывести свои войска с международно признанной территории Украины. Теперь же, по словам Трины Сахи, россияне пытаются снова использовать свои приемы, чтобы отвлечь внимание ООН от своей же агрессии.

Кроме того, представительница США напомнила, что Кремль в эти выходные снова прибег к безответственной ядерной риторике. Россия заявила о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси, "что только усугубило и без того опасную ситуацию", добавила представитель американской делегации.

"Жалобы России на последствия войны, которую она начала, должны напомнить нам всем простую истину: эта война может закончиться уже сегодня, если Россия выведет свои войска с суверенной территории Украины и положит конец непрекращающимся жестоким нападениям на украинские города и гражданскую инфраструктуру",- подчеркнула она.

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Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат в полной мере поддерживать оборонные возможности Украины и принципы Устава ООН, заявила представитель США.

Как сообщалось, в понедельник российская делегация в ООН созвала заседание Совета Безопасности по украинскому вопросу. При этом в формулировке темы встречи РФ обвинила Украину в "систематическом использовании террористических методов".