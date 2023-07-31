У россиян нет положительных результатов на Купянско-Лиманском направлении, только потери, - Череватый

Потери оккупантов на Купянско-Лиманском направлении: 31 погибший и 87 раненых.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Положительных результатов на Лиманско-Купянском направлении у россиян нет. У них есть только негативные результаты", - отметил он, добавив, что в результате девяти боевых столкновений 31 оккупант "навсегда остался в украинской земле", а 87 получили ранения.

"Наряду с относительно профессиональными воздушно-десантными подразделениями и более-менее слаженными пехотными бригадами, РФ использует боевой армейский резерв, созданный на скорую руку и включающий территориальные войска разного типа – то, что в РФ называют добровольцами. На самом деле, это наемники или люди, по принуждению загнанные в так называемые роты Z или частные военные компании", - объяснил Череватый.

Он добавил, что это делается для того, чтобы избегая прямой мобилизации, "затыкать дыры в личном составе".

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Напомним, за сутки оккупанты 655 раз обстреливали артиллерией позиции ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях, а также совершили восемь авиационных налетов.