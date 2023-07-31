В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию

Поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в многоэтажку в Кривом Роге завершилась.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. К работе приступили коммунальщики. Находясь на месте трагедии, я увидел, насколько слаженно работали наши работники ГСЧС, правоохранители, нацгвардейцы, медики, волонтеры, представители местных властей и просто неравнодушные граждане", - написал Лысак.

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Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и ее десятилетняя дочь.

Всего сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.