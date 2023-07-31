Новости

Водителю, заблокировавшему движение скорой с 2-летним пациентом, объявлено подозрение

15 10244
Водителю, заблокировавшему движение скорой с 2-летним пациентом, объявлено подозрение
Киевские правоохранители сообщили о подозрении водителю, заблокировавшему движение кареты скорой помощи в воскресенье, 30 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Событие произошло 30 июля текущего года. Водитель внедорожника специально "подрезал" и заблокировал движение спецтранспорта. Медики как раз транспортировали в больницу ребенка, так что каждая минута была на счету.

Полицейские выяснили, что водителю не понравилось, что карета СМП спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время заблокировал движение спецтранспорта. В эти минуты в салоне СМП как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу.

Смотрите также: Водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан, - Нацполиция. ФОТО

"Патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

"Правоохранители квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении", - сообщили в полиции.

Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Представляю...Это чудило попало на фронт....
    Ротный, похоронивший не одного солдата, с каменным лицом:
    - Ну шо блокиратор примажоренный? Первое тебе задание - выдвинуться в район возможного прорыва противника и заблокировать колонну танков!
    - Как? Один?
    - Они идут без сирены! Справишься! Вперёд за орденами!
  • AbOriginal_UA
    Повестка, полигон, район боевых действий.
    Машину может взять с собой, заправку обеспечат волонтёры....
  • Boruh Zackelberger
    Нащо свою неграмотність виділяти жирним шрифтом?

    КЕРМАНИЧ, а, ч. 1. Той, хто править кермом; стерновий. [Гелен:] Мойра так врядила, щоб був і світ, і море, і керманич, і корабель, і бурі, і погода(Л. Укр., II, 1951, 296); Журливо мій керманич Керує байдаком (Граб., І, 1959, 251); Колишній керманич плотів мусив пробиратися нишком назад в рідні Кути (Козл., Ю. Крук, 1957, 427); // Тракторист, водій автомашини тощо. В МТС їх зустрічають, сходяться керманичі, друзями їх називають, поплескують по плечі (Тич., І, 1957,170).

    2. Те саме, що вождь 2. Партія - керманич мудрий, неухильний - Впевнено тримає корабля кермо (Бажан, Роки, 1957, 222).
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости