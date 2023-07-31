Зеленский хотел бы встретиться с Лулой да Силва: "Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему"

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой.

Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я хотел бы (встретиться с Лулой да Силва. – Ред.). Я ему говорил откровенно. У нас был разговор в видеоформате", - рассказал он.

"Смотрите, я отвергаю все обстоятельства. Я говорю, что заинтересован говорить с президентом. Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему. У меня нет с этим проблем. У меня есть проблемы только со временем. Потому что война здесь.

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Но ради того, чтобы услышал он и услышало ваше население... чтобы мы договорились, что в таком правдивом информационном пространстве будем жить дальше и тогда отношения между нашими государствами будут лучше и крепче", - добавил Зеленский.

Зеленский подтвердил, что если получит приглашение от Лулы да Силва, то отправится в Бразилию. "Если в этот момент не будет самого горячего момента на поле боя, потому что именно мое государство для меня приоритет, и именно в этот момент у меня будут условия и возможности – да, я это сделаю (поеду в Бразилию. – Ред.)", - сказал Зеленский.