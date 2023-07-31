По программе "єВідновлення" уже согласовано заявлений на сумму почти 400 млн грн

Более 4800 заявителей по программе "єВідновлення" уже получили или получат деньги в ближайшие дни. Максимальная сумма пособия для одного заявителя – 200 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства в фейсбуке, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"С начала мая мы начали процесс государственной помощи людям, чье жилье повреждено из-за войны и требует ремонта. За это время за такой помощью обратились более 30 тысяч украинцев. По состоянию на сегодняшний день уже получили или получат деньги в ближайшие дни более 4800 заявителей. Максимальная сумма помощи для одного заявителя – 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Проводится еженедельная работа с комиссиями местного самоуправления, которые и принимают решение о предоставлении помощи. Чем быстрее они прорабатывают заявки, тем быстрее люди получают деньги и, соответственно, возможность подготовиться к зиме.

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Как отметил Кубраков, "єВідновлення" - это лишь первый этап, и он покрывает лишь небольшие по объему ремонты.

"Завтра переходим к следующему этапу - запуску компенсации за разрушенное жилье. Мы завершили тестовый период в Мощуне и Бородянке на Киевщине и готовы масштабироваться. Владельцы утраченного жилья смогут подавать заявление на компенсацию через "Дію". После этого комиссия, созданная органами местного самоуправления, принимает решение о компенсации. Сумма рассчитывается автоматически, с помощью формул, утвержденных Кабмином", - рассказал Кубраков.

Кроме того, он сообщил, что для тех украинцев, чье жилье осталось на оккупированных территориях, или чье жилье было повреждено и уже сделан или только требуется капитальный ремонта жилья, – уже разрабатываются и утверждаются механизмы, в том числе совместно с международными финансовыми институтами.

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