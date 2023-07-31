Мексика предлагает участие России на саммите по Украине в Саудовской Аравии

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители как Украины, так и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Обрадор заявил, что Мексика примет участие в переговорах по Украине только в том случае, если на них будут присутствовать обе стороны.

"Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально", – заявил Обрадор, отметив, что конфликт привел к массовым человеческим жертвам.

"Единственное, что от него выигрывает, – это военная промышленность", – считает президент Мексики.

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Напомним, накануне издания The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как уже отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.