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Мексика предлагает участие России на саммите по Украине в Саудовской Аравии

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Мексика предлагает участие России на саммите по Украине в Саудовской Аравии
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители как Украины, так и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Обрадор заявил, что Мексика примет участие в переговорах по Украине только в том случае, если на них будут присутствовать обе стороны.

"Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально", – заявил Обрадор, отметив, что конфликт привел к массовым человеческим жертвам.

"Единственное, что от него выигрывает, – это военная промышленность", – считает президент Мексики.

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Напомним, накануне издания The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как уже отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.

Топ комментарии

  • Redcar Ukraine
    Ще один рятівник обличчя пу та компашки?
  • Oleksiy Tym
    ще один педальний кінь - сподіваюсь їх всіх пишуть у список
  • Энди Мир
    Іди знімай своїх знедолених громадян з "трамповської стіни" на кордоні з США, куди вони сотнями тисяч тікають навіть без війни.
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