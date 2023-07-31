Чехия планирует продлить статус временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Беженцам из Украины может быть предоставлена возможность продлить в Чехии визу временной защиты еще на год, то есть до конца марта 2025 г. Такая возможность указана в поправке к закону lex Ukraina, которую представило на рассмотрение Министерство внутренних дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авторы поправки считают, что ход войны пока не свидетельствует о том, что беженцы в ближайшее время смогут вернуться домой. Временная защита позволяет вынужденным переселенцам из Украины получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Согласно представленным материалам МВД Чехии, в рабочих группах ЕС существует договоренность о продлении временной защиты до марта 2025 года. Решение о продлении должно быть принято на уровне Европейского Союза до конца октября 2023 года. "Однако, учитывая сжатые сроки, нельзя ждать, пока будет принято официальное решение Совета Европейского Союза", - отметили авторы поправки.
По состоянию на 18 июня 2023 г. статус временной защиты в Чехии имели 345 тыс. украинцев, преимущественно женщины и дети.