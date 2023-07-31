Чехия планирует продлить статус временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года

МВД Чехии предлагает продление статуса временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Беженцам из Украины может быть предоставлена возможность продлить в Чехии визу временной защиты еще на год, то есть до конца марта 2025 г. Такая возможность указана в поправке к закону lex Ukraina, которую представило на рассмотрение Министерство внутренних дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы поправки считают, что ход войны пока не свидетельствует о том, что беженцы в ближайшее время смогут вернуться домой. Временная защита позволяет вынужденным переселенцам из Украины получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Согласно представленным материалам МВД Чехии, в рабочих группах ЕС существует договоренность о продлении временной защиты до марта 2025 года. Решение о продлении должно быть принято на уровне Европейского Союза до конца октября 2023 года. "Однако, учитывая сжатые сроки, нельзя ждать, пока будет принято официальное решение Совета Европейского Союза", - отметили авторы поправки.

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По состоянию на 18 июня 2023 г. статус временной защиты в Чехии имели 345 тыс. украинцев, преимущественно женщины и дети.