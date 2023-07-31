На саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине будут представители около 40 государств, - СМИ

Ожидается, что в неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце этой недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине, примут участие около 40 государств. России среди приглашенных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Europa Press.

По данным источников ЕС, на встрече в Саудовской Аравии страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности – так же, как и на предыдущей встрече в Копенгагене в июне. Саммит посетит и представитель ЕС.

Россия, как ожидается, вряд ли присоединится к обсуждению.

"Эта встреча является возможностью для новых контактов с нашими глобальными партнерами и с Украиной по поводу украинской мирной формулы с целью созыва Глобального мирного саммита", – подчеркнули источники в Брюсселе.

Они подтвердили поддержку Евросоюзом украинской "формулы мира" и созыва саммита.

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"Любая инициатива, направленная на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, должна основываться на уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - добавил собеседник издания.

Как сообщалось, на саммит приглашена Чехия.