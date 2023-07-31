На саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине будут представители около 40 государств, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Europa Press.
По данным источников ЕС, на встрече в Саудовской Аравии страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности – так же, как и на предыдущей встрече в Копенгагене в июне. Саммит посетит и представитель ЕС.
Россия, как ожидается, вряд ли присоединится к обсуждению.
"Эта встреча является возможностью для новых контактов с нашими глобальными партнерами и с Украиной по поводу украинской мирной формулы с целью созыва Глобального мирного саммита", – подчеркнули источники в Брюсселе.
Они подтвердили поддержку Евросоюзом украинской "формулы мира" и созыва саммита.
"Любая инициатива, направленная на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, должна основываться на уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - добавил собеседник издания.
Как сообщалось, на саммит приглашена Чехия.