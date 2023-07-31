Новости • Война

На саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине будут представители около 40 государств, - СМИ

6 71715
На саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине будут представители около 40 государств, - СМИ
Ожидается, что в неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце этой недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине, примут участие около 40 государств. России среди приглашенных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Europa Press.

По данным источников ЕС, на встрече в Саудовской Аравии страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности – так же, как и на предыдущей встрече в Копенгагене в июне. Саммит посетит и представитель ЕС.

Россия, как ожидается, вряд ли присоединится к обсуждению.

"Эта встреча является возможностью для новых контактов с нашими глобальными партнерами и с Украиной по поводу украинской мирной формулы с целью созыва Глобального мирного саммита", – подчеркнули источники в Брюсселе.

Они подтвердили поддержку Евросоюзом украинской "формулы мира" и созыва саммита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры относительно Украины без участия РФ, - WSJ

"Любая инициатива, направленная на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, должна основываться на уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - добавил собеседник издания.

Как сообщалось, на саммит приглашена Чехия. 

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Просто вот взялі і смачно харкнулі в вєлічєствєнноє імпєрскоє літсо!
  • Jimmy Hill
    Вектор роSSii:
  • Sergii Ustim
    А якби кацапи туди вперлись, то що? Наші б сиділи, і обговорювали з ними щось?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости