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Салливан примет участие в саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине, - CNN

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Салливан примет участие в саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине, - CNN
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам представителей США, цель Украины состоит в том, чтобы во время переговоров были определены общие принципы прекращения войны, а позже в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут документ в поддержку этих принципов.

Как объяснил неназванный американский чиновник, саммит будет проходить именно в Саудовской Аравии из-за отношений этой страны с Китаем. Хотя участие Китая в переговорах не ожидается, американские чиновники в последние месяцы публично призвали Китай сыграть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине.

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Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры пройдут между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 40 стран.

Топ комментарии

  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
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    https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
  • Михайло Коротков
    Женя Салливанов будет представлять РФ
  • Rino Rino
    минулого разу Салліван не був на саміті в Данії, а прислав своїх заступників. якщо тепер він буде, то статус цього неформального саміту підвищується. і що ще більш приємно, там не буде ні кацапів, ні комуняк китайських.
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