Четверо добровольцев-белорусов из полка Калиновского погибли, защищая Украину

Защищая Украину, погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

Об этом сообщили в полку имени Кастуся Калиновского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших", - говорится в заявлении.

В полку отметили, что позывные и особенно имена бойцов не разглашаются в целях безопасности родных.

"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, столкнувшимся с очередной жертвой. С жертвой в войне за независимость Украины и Беларуси", - отметили в полку Калиновского.

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