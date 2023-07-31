К концу года 30% руководства военкоматов будут составлять ветераны, - замминистра обороны Павлюк

К концу года 30% руководства военкоматов будут составлять военнослужащие, которые имеют боевой опыт, но не могут продолжать службу из-за ранений.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК (территориальные центры комплектования. - Ред.) возглавляют невоевавшие люди, люди, не имеющие опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: к концу года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", - рассказал Павлюк.

Он уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу по причинам различных ранений. Но это не быстрый процесс, поскольку ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это не такая простая работа. И, как отметил Павлюк, эти люди должны быть достойны должности в военкомате.

Он добавил, что такая работа уже проводится. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены теми, которые воевали и у которых есть ранения.

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"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное - это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", - резюмировал он.