ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, - Тарнавский
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Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, выполнив 1359 огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач", – сообщил он.
Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:
- танк,
- четыре ББМ,
- гаубицу 2А19 "Мста-С",
- пять единиц артиллерийских систем и минометов,
- автомобильную технику.
Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.