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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, - Тарнавский

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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, - Тарнавский
Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, выполнив 1359 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ. 

"Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач", – сообщил он.

Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:

  • танк,
  • четыре ББМ,
  • гаубицу 2А19 "Мста-С",
  • пять единиц артиллерийских систем и минометов,
  • автомобильную технику.

Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.

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