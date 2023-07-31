Госдепартамент США подтвердил начало переговоров с Украиной относительно гарантий безопасности
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На этой неделе в онлайн-формате начнутся переговоры между Украиной и США относительно гарантий безопасности, в частности, оборонных обязательств.
Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе начнутся переговоры о том, как мы можем решить относительно подробностей этих обязательств по безопасности в дальнейшем", - подтвердил Миллер, добавив, что делегацию США представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Напомним, ранее в ОП сообщалось о начале этих переговоров. Гарантии безопасности не являются заменой членства в НАТО, как заявлял президент США Джо Байден, они лишь обезопасят Украину на время до вступления.