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За границей из-за полномасштабной войны находятся около 6,2 миллиона украинцев, - Минэкономики

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За границей из-за полномасштабной войны находятся около 6,2 миллиона украинцев, - Минэкономики
Минэкономики подсчитало, что сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, уехавших после начала полномасштабной войны.

Об этом заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим", передает Цензор.НЕТ.

"После полномасштабного вторжения Украина столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю миграцию и большую внешнюю миграцию", - отметила Бережная.

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Замминистра экономики проинформировала, что в Украине более 5 миллионов зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Однако, по ее словам, не все граждане, вынужденные покинуть свои дома, регистрируются как ВПЛ.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Европейского Союза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", – добавила Бережная.

Она подчеркнула, что собранная информация прорабатывается и сверяется с данными Государственной пограничной службы Украины, чтобы получить конкретную цифру.

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"В Министерстве экономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 миллиона человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - резюмировала заместитель министра экономики.

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Топ комментарии

  • ростислав
    Зелені клоуни не знають вже як брехати. Тільки офіційно по даним дпсу за квітень виїхало з початку війни 20,5 млн, заїхало 11,9. Тобто 8,5 млн без тих, хто перетнув кордон нелегально і без тих, хто виїхав через Росію з окупованих територій. А це ще десь 1,5 млн...
    Але ж озвучувати такі цифри зеленого президенства страшно.
    Харків напівпустий, Миколаїв напівпустий. Про прифронтові міста взагалі мовчу. А воно про якихось пару млн за кордоном бреше.
  • Серая Лиса
    І головне, про що зелені сором'язливо мовчать - головна причина зовсім не війна. А та політика, яку вони ведуть із своїм народом.
  • Александр Котовский
    Всё оставшееся в Украине население будет стекаться в наиболее крупные города - Киев, Львов, Одесса, может Днепр. Включил бы и Харьков в этот список, но он сильно близко к орочьей границе. В мелких поселениях вообще сплошная депопуляция будет, если уж в крупных жизнь не фонтан, то за мелкие городки и села и сказать нечего - полный трындец😕
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