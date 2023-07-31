За границей из-за полномасштабной войны находятся около 6,2 миллиона украинцев, - Минэкономики

Минэкономики подсчитало, что сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, уехавших после начала полномасштабной войны.

Об этом заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим", передает Цензор.НЕТ.

"После полномасштабного вторжения Украина столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю миграцию и большую внешнюю миграцию", - отметила Бережная.

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Замминистра экономики проинформировала, что в Украине более 5 миллионов зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Однако, по ее словам, не все граждане, вынужденные покинуть свои дома, регистрируются как ВПЛ.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Европейского Союза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", – добавила Бережная.

Она подчеркнула, что собранная информация прорабатывается и сверяется с данными Государственной пограничной службы Украины, чтобы получить конкретную цифру.

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"В Министерстве экономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 миллиона человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - резюмировала заместитель министра экономики.