Россияне обстреляли 8 громад на Сумщине: ранен один человек, повреждено несколько домохозяйств

В течение 31 июля было совершено 28 вражеских обстрелов. Зафиксировано 164 взрыва. Обстреляно 17 населенных пунктов в 8 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.