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На Керченском мосту перекрыто движение

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На Керченском мосту перекрыто движение
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная российские оккупанты объявили массовую эвакуацию, а движение по Керченскому мосту перекрыли.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Братчука, движение по мосту перерыто из-за воздушной тревоги, а эвакуация вокзала началась после звонка о заминировании.

Сегодня также сообщалось, что захватчики разместили защитные плавучие заграждения вокруг Крымского моста.

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  • ПравдаЛюбка
    Приємні новини! Чекаємо продовження!
  • Вася Путлер
    Приемні новине це коли Знишуються кацапські обїекти та дохне русня. а це ***** якась
  • Evgeny N
    Якщо це - "по-домашньому", то бажаю все те саме в кожному місті московії! Щоденно, кілька разів на день і тричі посерд ночі! А поп-корн збережу на виття тих андрофагів в стилі "а нам за что?"
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