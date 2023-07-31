На Керченском мосту перекрыто движение

На железнодорожном вокзале Керчь-Южная российские оккупанты объявили массовую эвакуацию, а движение по Керченскому мосту перекрыли.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Братчука, движение по мосту перерыто из-за воздушной тревоги, а эвакуация вокзала началась после звонка о заминировании.

Сегодня также сообщалось, что захватчики разместили защитные плавучие заграждения вокруг Крымского моста.

Смотрите также: Ракеты по Кривому Рогу были выпущены из района Джанкоя в оккупированном Крыму, - Зеленский. ВИДЕО