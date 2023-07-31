На Керченском мосту перекрыто движение
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На железнодорожном вокзале Керчь-Южная российские оккупанты объявили массовую эвакуацию, а движение по Керченскому мосту перекрыли.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По словам Братчука, движение по мосту перерыто из-за воздушной тревоги, а эвакуация вокзала началась после звонка о заминировании.
Сегодня также сообщалось, что захватчики разместили защитные плавучие заграждения вокруг Крымского моста.