Бразилия подтвердила, что будет участвовать в саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило, что представитель страны примет участие в неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Globo.

Отмечается, что Бразилия принимает приглашение на саммит, однако пока в правительстве не определились, кто будет представлять страну на нем.

Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 40 стран. В частности, будут присутствовать представители ЕС и США.

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