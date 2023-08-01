Кабмин отсрочил нововведение о назначении помощи переселенцам на семью
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Правительство отсрочило на три месяца нововведения о назначении помощи внутренне перемещенным лицам на семью.
Об этом сообщили в Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.
В середине июля Кабмин изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
Согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Эти нововведения должны были вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, впервые обращающихся за помощью.
Но 31 июля правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года.