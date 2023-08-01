В результате атаки дрона-камикадзе в Харькове пожар в одном из общежитий

Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", – заявил чиновник.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, после начался пожар в результате попадания в одно из общежитий.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах.

Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - отметил Терехов.

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