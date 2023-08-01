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В результате атаки дрона-камикадзе в Харькове пожар в одном из общежитий

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В результате атаки дрона-камикадзе в Харькове пожар в одном из общежитий
Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", – заявил чиновник.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, после начался пожар в результате попадания в одно из общежитий.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах.

Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - отметил Терехов.

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Топ комментарии

  • Энди Мир
    І звичайно чекаєм " потужну " шашличну відповідь з одного дрона і трьох вибитих вікон у мацквє.
  • Энди Мир
    Не заважайте новим порядним ліцам( а не баригам якимсь) прибарахліться для внуків за ваш рахунок і за рахунок ваших життів. Якщо людей влаштовує як у них на очах навіть армію на мільярди розкрадають, то про що взагалі можна далі говорити?
  • Харьков Сумской
    Харків мають охороняти 20-30 розрахунків кулеметників ППО від Шахедів.
    Після першої атаки Шахедів був репортаж з Польші, де виступив військовий. Він повідомив, що їхні сили замовляють на підприємствах станки на пікапи для спарених кулеметів - це нескладно та швидко. Вони тестували стрільбу зі станків проти схожих БПЛА за розміром та швидкістю - працює дуже надійно.

    Чому українська влада, міська (рівня ВГА) чи державна (рівня МО) не займаються проблемами легкої ППО на базі ТрО проти Шахедів? Для цього не потрібні Гепарди чи Петріоти. Це - звичайна зброя та бажання захистити країну. Це - нескладне завдання, хто це буде робити?
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