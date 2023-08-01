Ночью шахеды атаковали Харьков: попали в училище и спортивный объект. ФОТО

Российские захватчики около 12 ночи из Белгородской области пустили атаковавшие Харьков шахеды.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что шахеды попали в одно из учебных заведений Салтовского района и в спортивный объект в Шевченковском районе. Охранник последнего получил телесные повреждения, он госпитализирован.

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Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному" сообщил, что Россия запустила по Харькову шесть-семь беспилотников Shahed.

"По меньшей мере, есть два попадания: одно - в здание профессионально-технического училища, второе - в центральной части города.

В ПТУ около половины трехэтажного здания разрушены, обрушились два этажа центрального корпуса", - отметил начальник полиции.



