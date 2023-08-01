Ночью шахеды атаковали Харьков: попали в училище и спортивный объект. ФОТО
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Российские захватчики около 12 ночи из Белгородской области пустили атаковавшие Харьков шахеды.
Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что шахеды попали в одно из учебных заведений Салтовского района и в спортивный объект в Шевченковском районе. Охранник последнего получил телесные повреждения, он госпитализирован.
Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному" сообщил, что Россия запустила по Харькову шесть-семь беспилотников Shahed.
"По меньшей мере, есть два попадания: одно - в здание профессионально-технического училища, второе - в центральной части города.
В ПТУ около половины трехэтажного здания разрушены, обрушились два этажа центрального корпуса", - отметил начальник полиции.