Беспилотники снова атаковали Москву, один из них попал в здание "Москва-Сити"
Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были уничтожены средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. .
По данным МО РФ, два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах. Еще один - был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".
Напомним, ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек. В российском минобороны сообщили, что один беспилотник уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".