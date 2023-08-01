Беспилотники снова атаковали Москву, один из них попал в здание "Москва-Сити"

Несколько беспилотников ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были уничтожены средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. .

По данным МО РФ, два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах. Еще один - был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".

Напомним, ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек. В российском минобороны сообщили, что один беспилотник уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".