Новости

Беспилотники снова атаковали Москву, один из них попал в здание "Москва-Сити"

35 209137
Беспилотники снова атаковали Москву, один из них попал в здание "Москва-Сити"
Несколько беспилотников ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были уничтожены средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. .

По данным МО РФ, два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах. Еще один - был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".

Напомним, ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек. В российском минобороны сообщили, что один беспилотник уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • arye z.
    Это не наивность.
    Наивность это черта характера присущая маленьким детям и слабоумным, то есть существам доверчивым, безобидным и беззащитным.
    А она(точнее, ОНИ все) не наивные, они моральные инвалиды, нравственные уроды, выродки человеческого рода, лишенные малейшей эмпатии.
    То есть, когда в соседней стране твои солдаты разрушают города, убивают десятками и сотнями тысяч, это хорошо и правильно - Так держать, ребята! А вот если по тебе прилетает, то сразу руки заламывает и вопрос к Небу - А нас то за чьто...?
  • arye z.
    За чьто они нас...???
  • Gary Grant
    Хачеобразный на видео надеется что этого больше повторяться не будет. Какой наивный овцей@б.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости