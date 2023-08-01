Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
10 24112
С начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины на 1 августа Силы обороны уничтожили около 246 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 246 690 (+500) человек ликвидировано,
танков - 4216 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 8205 (+17) ед,
артиллерийских систем - 4839 (+23) ед,
РСЗО - 699 (+0) ед,
средства ПВО - 462 (+2) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 311 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),
крылатые ракеты – 1347 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7324 (+32) ед,
специальная техника – 718 (+3).