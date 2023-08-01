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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины на 1 августа Силы обороны уничтожили около 246 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 246 690 (+500) человек ликвидировано,

танков - 4216 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8205 (+17) ед,

артиллерийских систем - 4839 (+23) ед,

РСЗО - 699 (+0) ед,

средства ПВО - 462 (+2) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7324 (+32) ед,

специальная техника – 718 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин 01

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3450 день москальсько-української війни.
    82! одиниці техніки та 500 чумардосів. Знову хлопці розганяються і валять орків. Арта та логістика чудово, броня файно. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 2:3. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
  • Ан Мур
    Сергей Ауслендер

    «Медиазона», которая считает российские потери (верифицируют по некрологам, фото-видео и прочим источникам), заметила такую вещь - резко выросло количество убитых среди артиллеристов. Прямо драматически выросло. Видать, история с контрбатарейной борьбой у ВСУ хорошо получается.
  • частный сектор
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