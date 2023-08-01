Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины на 1 августа Силы обороны уничтожили около 246 690 российских захватчиков.