В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"
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Минобороны РФ заявило, что патрульные корабли были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал российского ведомства.
"Все дистанционно-управляемые катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. Оба корабля продолжают выполнять поставленные задачи", - отметили в минобороны РФ.
Отмечается, что патрульные корабли действовали в 340 км к юго-западу от Севастополя.
Напомним, в мае морской дрон-камикадзе поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Черном море.