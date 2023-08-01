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В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"

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В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"
Минобороны РФ заявило, что патрульные корабли были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал российского ведомства.

"Все дистанционно-управляемые катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. Оба корабля продолжают выполнять поставленные задачи", - отметили в минобороны РФ.

Отмечается, что патрульные корабли действовали в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Напомним, в мае морской дрон-камикадзе поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Черном море.

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Топ комментарии

  • Radchenko86
    Ой чи так насправді. У всіх расєянських корит і до цього все було "штатна, прадолжилі випалнять задачі". А потім виявилось, що вони або на дні, або буксиром тягнуть лохань, яка на борту лежить
  • Maksim Perepelitca
    Кагда пабьєд нєт , іх нужно видумать - М Кутузов .
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ага, цєлі условного пратівніка унічтожєни''-самі вигадали, самі й знищили
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