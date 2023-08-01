В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"

Минобороны РФ заявило, что патрульные корабли были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал российского ведомства.

"Все дистанционно-управляемые катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. Оба корабля продолжают выполнять поставленные задачи", - отметили в минобороны РФ.

Отмечается, что патрульные корабли действовали в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Напомним, в мае морской дрон-камикадзе поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Черном море.

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