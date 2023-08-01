За прошедшие сутки оккупанты 51 раз обстреляли Херсонщину, 4 человека погибли

По территории Херсонской области российские захватчики за прошедшие сутки выпустили 260 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. 4 человека погибли, еще 18 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"По городу Херсон враг выпустил 61 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание и учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

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