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Группа вражеских диверсантов пыталась пересечь границу Украины на Черниговщине (обновлено)

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Группа вражеских диверсантов пыталась пересечь границу Украины на Черниговщине (обновлено)
Группа вражеских диверсантов снова пыталась пересечь государственную границу Украины.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Наева, прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.

"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставившее его отойти назад. По сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", - резюмирует Наев.

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Позже информацию подтвердил глава МВД Игорь Клименко.

Этой ночью на Черниговщине в пределах Семеновской громады пограничники остановили попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины. С помощью тепловизора наблюдательный пост погранзаставы обнаружил четырех человек, двигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил. Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ. Спасибо нашим мужественным пограничникам, которые благодаря своей бдительности в очередной раз сорвали планы противника", - отметил Клименко.

Группа вражеских диверсантов пыталась пересечь границу Украины на Черниговщине (обновлено) 01

Топ комментарии

  • Wasyl Worobec
    Лізе нечисть і лізе.
  • Чайка Київ
    Кацапи. Ти його в двері женеш, воно у вікно лізе.
  • Остап Покотило
    У нас диверсанти прямо у владі, чого нам тепер дивуватися?
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