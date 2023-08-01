Утро началось с важных докладов об атаках врага и обстановке на фронте. Буданова заслушал в закрытом режиме, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский начал утро 1 августа с заслушивания важных докладов.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро началось с важных докладов. Министра Клименко - по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают", - говорится в сообщении.

Также Зеленский заслушал доклад генерала Малюка о завершении работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.

"Заслушал Главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук. Был и закрыт доклад начальника ГУР Буданова", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, российские захватчики около 12 ночи из Белгородской области запустили шахеды, которые атаковали Харьков. Враг попал в училище и спортивный объект.

Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и ее десятилетняя дочь.

В общем сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.