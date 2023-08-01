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В России за прошедшие сутки пытались поджечь 9 военкоматов, - росСМИ

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В России за прошедшие сутки пытались поджечь 9 военкоматов, - росСМИ
За прошедшие сутки на территории России пытались поджечь сразу 9 военкоматов. В частности, была задержана 78-летняя пенсионерка за попытку поджога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza.

"Помимо Россоши и Можайска, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники.

Так, например, в ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске была задержана 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Она бросила коктейль Молотова в медицинский кабинет здания военкомата", - говорится в сообщении.

Через два часа в Верхнеуральске была задержана 34-летняя местная жительница Дарья Ш. также за поджог.

Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.

Читайте: Один из военкоматов Ленинградской области забросали коктейлями Молотова, - росСМИ

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Топ комментарии

  • Xavier
    Помоему, ктото не хочет умирать за дидов.
  • Олег Громико
    як це шахраї ?))))) що говрили, що он в тому будинку сидить бандера и треба кинутиттуди молотов ?!)))
  • Colt
    А що, з фронту ніхто не привіз сякий-такий ПТУР ?
    Стріляти треба в кіменату з картотекою.
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