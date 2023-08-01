Контрнаступление ВСУ на юге: силы двух российских армий уже истощены, - британская разведка

Две российские армии, 58-я и 5-я общевойсковые, на юге Украины борются с боевой усталостью и истощением в передовых полках. Там наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сводке, к югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России (58 САА). Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.

Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские силы оттягиваются как из Восточного, так и из Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы координации.

По данным британской разведки, подразделения 5-й общевойсковой армии, вероятно, испытывают особое давление и, вероятно, также считают, что им давно пора провести ротацию с линии фронта.

Также читайте: Власти РФ не способны изолировать население от войны, - разведка Великобритании

"На юге общими проблемами для российских командиров, скорее всего, будет нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов частей в обороне", - отмечают в Минобороны Британии.