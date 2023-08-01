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США готовы ввести санкции против Северной Кореи за поставки вооружения для армии РФ, - Госдеп

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США готовы ввести санкции против Северной Кореи за поставки вооружения для армии РФ, - Госдеп
США могут ввести санкции против КНДР за поддержку России в войне против Украины, в том числе за поставку оружия для российских войск.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЄП.

Миллер напомнил, что Соединенные Штаты уже вводили ряд санкций против КНДР и юридических и физических лиц по всему миру за помощь России в войне против Украины.

"Мы без колебаний будем делать это и в будущем", – отметил Миллер.

В то же время представитель Госдепа добавил, что он "не собирается заранее обсуждать какие-то конкретные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна вернуть украинских детей, - Госдепартамент США

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Топ комментарии

  • Бандерівець
    Йой, та вже бачимо які то такі смішні санкції... Не позортесь!
  • Сеня Тузик
    Санкції?! А може таку зброю, яку ви досі не наважувались дасте? якими ще санкціями ви можете злякати жирного Кіма?!!
  • 111oleg111 Tot
    Заборонять їсти траву в КНДР ))
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