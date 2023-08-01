Ракеты Storm Shadow и SCALP очень сложно перехватить обычными средствами ПВО, - Игнат
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus - это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно сложно", - сказал Игнат.
Однако он отметил, что это такие же крылатые ракеты, которые противник применяет против Украины.
"Те же Х-101. Я имею в виду такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow. - Ред.) сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", - рассказал спикер.
Игнат подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения.
"И принятие решений от наших партнеров (по Taurus. - Ред.) было бы очень актуальным", - добавил он.