Ракеты Storm Shadow и SCALP очень сложно перехватить обычными средствами ПВО, - Игнат

Переданные Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow летят на довольно низкой высоте, что затрудняет их перехват. Впрочем, не следует исключать, что враг может сбивать их.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus - это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно сложно", - сказал Игнат.

Однако он отметил, что это такие же крылатые ракеты, которые противник применяет против Украины.

"Те же Х-101. Я имею в виду такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow. - Ред.) сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", - рассказал спикер.

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Игнат подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения.

"И принятие решений от наших партнеров (по Taurus. - Ред.) было бы очень актуальным", - добавил он.