Запад не должен оправдывать действия РФ, любая эскалация – это решение России, – министр иностранных дел Финляндии Валтонен
Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что Запад должен понимать, и мы все делаем для этого, что эскалация, если она имеет место, - это решение России. И ни одно действие, которое мы здесь совершаем, не влечет какой-либо эскалации, а тем более не производит ее оправданной", - отметила она.
Она уточнила, что есть люди, также понятно считающие, что Запад, по крайней мере, не должен провоцировать Россию.
"Таким образом мы понимаем, что есть определенная обеспокоенность, особенно если вы находитесь немного дальше от границы с Россией и вы привыкли к традиционной политике по отношению к ней. Конечно, это значительно изменилось за последние полтора года", - подчеркнула министр.
Валтонен добавила, что позиция ее государства состоит в том, что только РФ несет ответственность за свои действия, нарушающие нормы международного права, именно армия РФ совершает эти страшные действия и преступления в Украине.
"Поэтому мы на Западе не должны брать на себя ответственность за это. Конечно, мы ответственны за свои действия, но нет ничего, что оправдывало бы действия России в последние месяцы или годы в этом направлении", - отметила министр.
Она напомнила, что за последние 20 лет Запад пытался включить Россию в разные виды сотрудничества.
"Было столько попыток на политическом уровне, а также в торговле и экономике - и к чему это привело? Мы не смогли предотвратить сначала захват Крыма, а затем вторжение России в Украину", - константировала глава МИД Финляндии.