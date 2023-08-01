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Украинское зерно можно экспортировать через латвийские порты, будет непросто, но это возможно, - министр Шмиц

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Украинское зерно можно экспортировать через латвийские порты, будет непросто, но это возможно, - министр Шмиц
В Латвии заявили, что экспорт украинского зерна через латвийские порты не представляется невозможным сценарием.

Об этом заявил министр земледелия Латвии Дидзис Шмиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЄП.

Он пояснил, что экспорт через Балтийский коридор – задача не простая, а доставить зерно в Латвию будет сложной задачей для логистов, однако это не невозможно.

Министр отметил, что мощности портов позволяют экспортировать зерно из Украины, а главная сложность – разная ширина железнодорожных путей, однако груз можно быстро перегрузить с одного поезда на другой.

"Конечно, нужно сосчитать на калькуляторе. Понятно, что будет сложно и дорого, но если нет других решений, то коридор через страны Балтии – такое решение", - добавил Шмиц.

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Топ комментарии

  • A San
    Вам завжди хтось винен щось. В першу чергу ,це потрібно Україні і українському бізнесу.
  • Senas Katinas 9494c432
    Путь строится, это проект общего интеренса ЕС. Но хоть объявляй ударной скаутской стройкой, раньше 2025 путь довести до порта Риги не удастся. Увеличить длину железнодорожных путей европейского стандарта в самой Украине более быстрый путь решения проблемы.
  • Jancis
    Ksozileniju i unas Latvija toze stariji standart putei, ne ES... Takšto eto eštjo uslažnjat etot maršrut esli po seredine budet standartom ES... No sjo možno rešit, glavnoe želanie pomoč Ukraine borbe nacisto-fašistkoi roSSiji.
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