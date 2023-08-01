За месяц подразделения ВМС ВСУ ликвидировали 446 оккупантов и уничтожили 420 квадрокоптеров, 31 хранилище с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в июле ликвидировали почти 45 оккупантов, а также уничтожили хранилища с боеприпасами, вражескую автомобильную технику, артсистемы.