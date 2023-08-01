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Госдеп США об атаке БПЛА на Москву: Мы не поощряем Украину бить по РФ, но решать ей

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Госдеп США об атаке БПЛА на Москву: Мы не поощряем Украину бить по РФ, но решать ей
Государственный департамент США отреагировал на атаку беспилотников в Москве и заявил, что не поощряет Киев ударами по территории России.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "к ее символическим центрам" в Москве – это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры".

"Я скажу, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул представитель Госдепа.

Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну нормально! У нас війна , кацапи ''утюжать'' Україну ракетами вздовж та в поперек а тут ще така реакція американців. Тепер зрозуміло чого гальмують з танками , літаками. Все за мордор переживають!
  • MrStepanovM
    це ти вирішив що даремно? як на мене повні штанці масквичей це зовсім не даремно, удар по репутації "вєликой странИ" зовсім не даремно, показати безпорадність кацапьского ПВО зовсім не даремно...
  • Светлана Круп
    Це взагалі не помста - це пшик. Помста - це розхріначити в хлам аеродром зі стратавіа, з яких ракети запускають, а не вікно вибити. Інфантилізм повний.
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