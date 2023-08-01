Госдеп США об атаке БПЛА на Москву: Мы не поощряем Украину бить по РФ, но решать ей

Государственный департамент США отреагировал на атаку беспилотников в Москве и заявил, что не поощряет Киев ударами по территории России.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "к ее символическим центрам" в Москве – это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры".

"Я скажу, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул представитель Госдепа.

Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.

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