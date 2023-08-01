В мошенническом колл-центре разоблачен "слуга народа" Семинский, на которого вызвал полицию "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве обнаружили колл-центр, который собирал и передавал информацию о работе военных в правительственном квартале Киева, а также о работе ПВО.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Николай Тищенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все это происходит "почти в приемной" нардепа Семинского.

"Так и все это здание (по словам работников офиса) может принадлежать господину депутату Семинскому. Отмечу, что и сам Семинский не заставил себя долго ждать и сразу явился на место происшествия с адвокатом лесным охранником которого ему предоставило государство за деньги Украинцев. Оказывал сопротивление работе ВСК, Национальной Полиции и нанес телесные повреждения помощнице народного депутата, по поводу чего написано также соответствующее заявление по ст. 126.

По нашей информации именно этот Колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке", - рассказал Тищенко.

Нардеп добавил, что также были задержаны 38 уклонистов (из которых трое иностранцев) для выяснения их вероятной связи с ФСБ, находятся ли они на воинском учете и по каким договорным отношениям работают в данном офисе.

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