В Украине будет разработан словарь "нежелательной" лексики и критерии информации, недопустимой для распространения в медиапространстве, - Герасимьюк

В Украине создадут словарь "нежелательной" лексики и критерии к информации, которая недопустима для распространения в медиа, в частности об этнических, национальных, сообществах людей с инвалидностью, ЛГБТ-сообществе, ветеранских и т.д.

Об этом рассказала Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в интервью для "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос дискуссии, я считаю. Однако не введены запреты создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. Пока нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", - отметила Герасимьюк.

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На вопрос о критериях информации, которая может оскорблять чувства верующих и недопустима для распространения в эфире, работа над которыми была анонсирована ранее, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих, но и о так называемых чувствительных сообществах - этнических, национальных, ЛГБТ-сообщества, сообщества людей с инвалидностью, ветеранские и другие.

"Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам", - добавила она.

По ее словам, регулятор провел уже несколько встреч с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.

"Готовятся меморандумы и с обозначенными сообществами - эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработанный словарь "нежелательной" лексики и критерии к недопустимой информации, а также совместная просветительская работа для медиа", - подчеркнула Герасимьюк.

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По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.

Кроме того, Герасимьюк отметила, что в планах еще проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.