В Украине будет разработан словарь "нежелательной" лексики и критерии информации, недопустимой для распространения в медиапространстве, - Герасимьюк
Об этом рассказала Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в интервью для "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос дискуссии, я считаю. Однако не введены запреты создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. Пока нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", - отметила Герасимьюк.
На вопрос о критериях информации, которая может оскорблять чувства верующих и недопустима для распространения в эфире, работа над которыми была анонсирована ранее, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих, но и о так называемых чувствительных сообществах - этнических, национальных, ЛГБТ-сообщества, сообщества людей с инвалидностью, ветеранские и другие.
"Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам", - добавила она.
По ее словам, регулятор провел уже несколько встреч с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.
"Готовятся меморандумы и с обозначенными сообществами - эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработанный словарь "нежелательной" лексики и критерии к недопустимой информации, а также совместная просветительская работа для медиа", - подчеркнула Герасимьюк.
По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.
Кроме того, Герасимьюк отметила, что в планах еще проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.