Найдена еще одна позиция ЧВК "Вагнер" в Беларуси под Осиповичами на старых военных складах, - "Беларускі Гаюн"

Наемники группы "Вагнера" используют старые склады на военной базе под Осиповичами в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что "вагнеровцы" с середины июля начали использовать старые склады на территории бывшего военного городка №28 "Поймы" под Осиповичами, где находит большая военная база.

На этой территории есть всего 15 зданий, из которых 10 – это склады площадью до 1070 квадратных метров. Там также старое хранилище техники и несколько караульных помещений.

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По данным мониторинговой группы, склады стали использовать с 18 июля, а на спутниковых изображениях от 24 июля заметно, что дорожки между ангарами разъезжены.

"Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в 7 дней на территории бывшего военного городка появилось не менее 6 зон с видимыми изменениями", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что 24 июля колонна "вагнеровцев", в которой было по меньшей мере 80 машин, следовала необычным маршрутом. Боевики свернули с трассы М5 возле села Верейцы. Колонна могла поехать как в полигон в Осиповичах, так и на склады в селе Поплавы.

Стоит отметить, что расстояние от складов до палаточного городка "вагнеровцев" в селе Цель составляет 27 км или 30 минут на авто.

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Напомним, 27 июля в Беларусь прибыла 12 колонна "ЧВК Вагнера" вместе с бронетехникой.