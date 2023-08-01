3 иностранных судна под наблюдением самолетов НАТО зашли в украинский порт, - Forbes
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщает Forbes
Приход иностранных судов в украинские порты состоялся впервые после выхода РФ из "зернового соглашения".
Греческое и израильское суда прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса.
По данным Forbes, за переходом судов наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, военный Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.
Ни один из самолетов не имел на борту оружия, но на дежурстве в Румынии находились истребители НАТО, в частности итальянские Eurofighter и румынские F-16, отметило издание.
"Сообщение, что три гражданских суда беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не способна проводить обыски кораблей в данный момент", – цитирует издание комментарий Института изучения войны (ISW).