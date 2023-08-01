Осколочные ранения спины, руки и головы: в Херсонской области на российской взрывчатке подорвался тракторист

Вблизи села Чкалово Херсонской области на российской взрывчатке подорвался тракторист.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.



"При выполнении полевых работ 41-летний мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего тракторист получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали с обломочными ранениями спины, руки и головы. Ему оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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