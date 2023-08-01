США ограничили безвиз для Венгрии из-за раздачи паспортов за границей

США ограничили участие Венгрии в американской программе безвизового режима в связи с озабоченностью относительно безопасности новых паспортов, выданных Будапештом в период 2011-2020 годов.

Сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно американской программе безвизового режима, граждане стран, ею пользующиеся, могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы, для чего им нужна только так называемая электронная система авторизации путешествий (ESTA).

Как информирует издание, со вторника срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сократят с двух лет до одного, и ESTA будет действительна только для одноразового использования.

По словам посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, "существуют сотни тысяч паспортов, выданные правительством Венгрии в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности".

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Он добавил, что Соединенные Штаты уже много лет обращают внимание Будапешта на эту "уязвимость в сфере безопасности" во времена разных администраций, но "правительство Венгрии решило не закрывать ее".

"Речь идет о выборе. Венгерское правительство решило не решать эту проблему безопасности до сих пор, что заставило Соединенные Штаты отреагировать", - резюмировал Прессман.

После прихода к власти в 2010 году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осуществило серьезные политические изменения, которые предоставили гражданство этническим венграм за рубежом – в том числе в Румынии, Словакии и Украине. Критики считают, что Орбан хотел повысить свои электоральные перспективы.

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В публикации также особо подчеркнуто, что союзники Будапешта по НАТО глубоко разочарованы тем, что парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс.