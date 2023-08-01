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Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины, - New York Times

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Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины, - New York Times
Атаки беспилотников на Москву и другие регионы РФ позволяют углубить разногласия среди российского командования.

Об этом идет речь в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что целями атак на территории РФ являются военные объекты, которые помогают вести войну против Украины.

Также авторы говорят, что удары по РФ имеют не только символическое, но и стратегическое значение.

"Нападения Украины на Россию являются более чем просто символическим возмездием, говорят военные аналитики, и могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева снизить способность Кремля вести войну. Они могли бы заставить российских военных планировщиков принять трудные решения о том, как развернуть ресурсы, и разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании", - отмечают журналисты.

Издание также цитирует экс-головнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что удары по России следует рассматривать в контексте контрнаступления Украины.

Читайте: Украина сообщила США о новой фазе контрнаступления, - NYT

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Топ комментарии

  • Папєрєднік
    Які ще удари? Комаринні укуси
  • Светлана Круп
    Як кацапам це пердіння на офіси завадить вести війну? Хіба це знищені аеродроми та заводи? Чи склади зброї? Чи уражені шляхи логістики?
  • Oleg Iskra 14887c2d
    З точки зору фізичної шкоди-комарині укуси, а з точки зору психології- удар торнадо. Згадайте як вихваляли пропагандони своє ППО, називали його найкращим в світі, х**ло особисто заявляв, що мордор виготовляє більше ракет для ППО ніж інші країни разом взяті, що територія мордору надійно закрита. Завдяки цим "комариним укусам" всемогутній сцарь в очах багатьох орків перетворився на звичайного деменційного дідугана, який не відповідає за свої слова.
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