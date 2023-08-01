Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины, - New York Times

Атаки беспилотников на Москву и другие регионы РФ позволяют углубить разногласия среди российского командования.

Об этом идет речь в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что целями атак на территории РФ являются военные объекты, которые помогают вести войну против Украины.

Также авторы говорят, что удары по РФ имеют не только символическое, но и стратегическое значение.

"Нападения Украины на Россию являются более чем просто символическим возмездием, говорят военные аналитики, и могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева снизить способность Кремля вести войну. Они могли бы заставить российских военных планировщиков принять трудные решения о том, как развернуть ресурсы, и разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании", - отмечают журналисты.

Издание также цитирует экс-головнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что удары по России следует рассматривать в контексте контрнаступления Украины.

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