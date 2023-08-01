"Война ставит новые вызовы": Генштаб ВСУ разработал ряд изменений тактической медицины
Об этом написал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины стремятся оказывать лучший уровень медицинской помощи своим воинам. Многое уже удалось организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения согласно требованиям военного времени. Впрочем, остаются проблемные вопросы, которые нуждаются в системных решениях".
В настоящее время Вооруженные Силы Украины разработали ряд шагов и организационных изменений, призванных решить проблемы в сфере тактической медицины", - говорится в заявлении.
Отмечается, о направлениях запланированных изменений: усовершенствование системы внутреннего контроля, системы обеспечения и закупок, обучение боевых медиков и урегулирование нормативно-правовой базы.
"Все это необходимо, чтобы гарантировать эффективность и качество медицинского обслуживания. Большая благодарность общественности за активное участие в дискуссии и предоставлении рекомендаций. Такая помощь и поддержка очень ценны. Уверены, что общими усилиями мы преодолеем все стоящие перед нами вызовы", - добавили в Генштабе.