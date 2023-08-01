Российские захватчики повредили 274 культурных памятника в Украине, - ЮНЕСКО

С начала полномасштабного вторжения России повреждено 274 культурных объекта в 14 областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЮНЕСКО.

"По состоянию на 26 июля 2023 года ЮНЕСКО подтвердило повреждение 274 объектов с 24 февраля 2022 года – 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 19 памятников, 12 библиотек, 1 архив", - говорится в сообщении.

Больше всего повреждений культурных объектов ЮНЕСКО зафиксировало в Донецкой – 78 объектов. В Харьковской области повреждено 55 объектов, в Киевской - 38, в Луганской - 33 объекта. Также есть повреждения в Черниговской (17), Запорожской и Сумской (по 12 объектов), Одесской и Николаевской (по 8), Херсонской (6), Житомирской (3), Винницкой (2) и Днепропетровской и Львовской областях (по 1 ).

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В ЮНЕСКО отметили, что проводят предварительную оценку ущерба, нанесенного культурным ценностям, путем перекрестной проверки сообщений об инцидентах из нескольких надежных источников.