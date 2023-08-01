Использование ядерного оружия в Украине было бы нападением на НАТО, - сенатор США Грэм об угрозах РФ

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не сработало, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", – написал он.

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В своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".