Посол Макеев о ядерных угрозах России: "Украина должна быть готова к любому развитию событий"
Об этом в интервью изданию Rheinische Post заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видели, что Путин готов на все… Мы, украинцы, должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Макеев, отвечая на вопрос о возможности использования Россией тактического ядерного оружия.
Посол напомнил, как никто не верил, когда Украина много лет предупреждала, что Кремль использует газ как оружие.
Он отметил, что за мир нужно бороться, значит, Россию надо победить, иначе мира не будет. По его словам, в интересах свободного мира, чтобы военные преступники были привлечены к ответственности, как и их лидеры, отдавшие приказы об этих преступлениях. Россия также должна финансово заплатить за нанесенные разрушения – не европейские или немецкие налогоплательщики, а именно российские. Граждане России должны понять, что эта война принесла им только потери, их репутация в мире полностью подорвана, российское общество должно понять, что в их стране что-то не так.
Украинский посол убежден, что россияне должны понять свои ошибки и сказать хотя бы "извините" после войны. Ему трудно представить, что в ближайшие 10, 20 или даже 30 лет демократически избранный президент России приедет в Киев и станет на колени перед памятником украинским воинам – как сделал немец Вилли Брандт в Варшаве. Макеев также не верит, что семена демократии могут прорасти в России.
"Мы надеемся, что после окончания войны будет договор, который заставит Россию соблюдать международное право. Я не уверен, нужен ли посредник. Я верю, что эта война приведет к тектоническим изменениям во всей мировой системе... Для мирных переговоров нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Для Украины важно выиграть эту войну", - добавил Макеев.